Текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения опубликовали Баку и Ереван. Договор из 17 пунктов на английском языке размещен на сайтах МИД Азербайджана и Армении.​​​​​​ Документ подписали главы МИД двух государств 8 августа во время визита в Вашингтон президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В частности, стороны согласились отказаться от территориальных претензий друг к другу, также от применения силы. На границе между двумя странами не будет сил третьих стран, делимитация границы будет проведена на базе отдельного соглашения. В течение месяца после вступления в силу мирного соглашения Армения и Азербайджан отзовут иски против друг друга на международных площадках и установят дипломатические отношения, передает ТАСС.

Ереван также согласился сотрудничать с США для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Так по инициативе американского президента назвали Зангезурский коридор, связывающий Азербайджан с Нахичеваном через территорию Армении. На это соглашение уже отреагировали в Иране. Как заявил заместитель главы КСИР по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани, Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский. Они дорого заплатят за свой недостойный поступок.