Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского согласиться с требованиями Москвы по урегулированию украинского конфликта. Президент США пойдет на это ради заключения многомиллиардного экономического партнерства с Россией в Арктике, заявил британскому журналу The Spectator юрист Джеймс Тидмарш.

По словам эксперта, Трамп сможет назвать сделку по Арктике огромной коммерческой победой США. А также объявить об окончании войны, в которой, как он утверждает, виноват Джо Байден. Рычаги влияния со стороны Трампа очевидны: само выживание Киева зависит от американского оружия и денег. Угрожая прекращением поставок, Трамп может заставить Зеленского сесть за стол переговоров на условиях, которые Киев давно отвергает.

Подчеркивается, что соглашение по Арктике между США и Россией может возродить энергетическое сотрудничество между двумя странами в "захватывающих дух" масштабах. Сделка была бы чрезвычайно выгодной для обеих сторон. По предварительным оценкам, в Арктике сосредоточено 13% мировых неразведанных запасов нефти и 30% неразведанных запасов природного газа. Россия контролирует около половины этих запасов.