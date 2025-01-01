Продолжается регистрация участников на Всероссийский конкурс "Наставничество"

До 10 октября 2025 года Министерство просвещения РФ проводит регистрацию участников на Всероссийский конкурс "Наставничество".

Конкурс проводится в целях формирования базы лучших практик наставничества, выявления лучших наставников в сфере образования, воспитания, молодежной политики, в социальной сфере и общественной деятельности, на производстве, а также в сфере государственного и муниципального управления.

К участию приглашаются работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и молодежной политики, предприятий, а также федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, местного самоуправления и другие лица, осуществляющие наставническую деятельность.

Ссылка для участия в конкурсе - https://dobro.ru/contest/309/apply/.