Постройневшая Светлана Пермякова похвасталась фигурой в купальнике: "У меня новое тело"

Светлана Пермякова хвастается, что похудела на 22 килограмма. Актриса без стеснения показывает фигуру в купальнике, ведь выглядит она сногсшибательно.

Звезда сериала "Интерны" на своей странице в соцсети опубликовала фото, сделанное в бассейне. На снимке Светлана выглядит счастливой и расслабленной. 53-летняя актриса распустила влажные волосы и отказалась от макияжа. Черный купальник с соблазнительным декольте подчеркнул изменившиеся формы Пермяковой.

"Худею в свое удовольствие, в своем ритме, со своей системой. И все работает. Я действительно чувствую, что у меня новая жизнь, новое тело, новые привычки. Другое ощущение себя. Теперь я не воюю с собой, а дружу", — призналась актриса.

Народ поддерживает свою любимицу. Пользователи Сети оставили тысячи комментариев в фан-пабликах. Люди отмечают, что после похудения Светлана стала еще прекраснее. "Любуюсь вами"; Привлекательная внешность и женственная фигура"; "Вы прекрасны, продолжайте в том же духе", "Самое главное — поменять образ жизни, вы начали с правильного", — подбадривают поклонники актрису.

Ранее Пермякова рассказывала, что посетила эндокринолога и получила от специалиста советы по снижению веса. Светлана стала осознанно относиться к приемам пищи. В результате актриса похудела на 22 килограмма. Сейчас артистка весит 78 килограммов при росте 164 сантиметра, но продолжает стройнеть.