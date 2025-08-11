Патрушев сообщил о создании в России сбалансированного флота

Подлинно сбалансированный флот, способный решать любые задачи во всех районах Мирового океана, появится в России. Определение будущего облика флота - в числе важнейших приоритетов Морской коллегии, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Как отметил Патрушев в интервью "Российской газете", коллегия выработала меры по усилению позиций России в Мировом океане. В ее составе действуют советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов России в Арктике, развитию и обеспечению морской деятельности. По линии всех этих советов уже подготовлены дополнительные меры по развитию флота, транспортной инфраструктуры и морской науки.

Среди главных задач коллегии - выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы. Также определяются шаги по укреплению обороны страны и безопасности государства в Мировом океане. Кроме того, в центре внимания - развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации.