Названы имена новых героев СВО

Представлены новые герои СВО.

Гвардии старший сержант Кирилл Лавин, обеспечивая связь наших подразделений, столкнулся в пятиэтажке с группой украинских радикалов. В ходе неравного боя Кирилл из личного оружия уничтожил троих неонацистов. И, зачистив здание, оперативно наладил взаимодействие частей с командованием.

Гвардии ефрейтор Андрей Быков, доставляя боеприпасы на передовую, заметил приближение вражеского дрона-камикадзе. Умело маневрируя, Андрей увел машину от прямого попадания, но коптер сдетонировал рядом. Автомобиль потерял ход. Быков устранил неполадки и своевременно подвез снаряды штурмовикам.