О чем молчит любовник Дибровой: эта тема для него болезненная

Бизнесмен Роман Товстик разрушил брак Полины и Дмитрия Дибровых. Мужчина так увлекся подругой жены, что соблазнил ее, а теперь, по слухам, намерен жениться.

Подтверждения этим сплетням так и нет. Достоверно известно, что Роман и Елена Товстик разводятся, также рухнули отношения Дибровых. Но ни одна из сторон скандала не комментирует, что же произошло.

Миллиардер на днях выступил с публичным обращением. Бизнесмену надоели слухи о том, что он выставил супругу вон, и якобы ей негде жить. Роман рассказал, что не собирается отбирать детей у жены и не оставит ее без копейки.

"Как только Лена вышла на связь, а был период, когда она не выходила на связь, мы сразу начали обсуждать место жительства детей и это было понятно, что все малыши, которые меньше десяти лет, будут жить с ней", — пояснил Товстик, отметив, что оставит жене миллиард рублей, чтобы она смогла наладить свою жизнь.

Видео с заявлением Рома посмотрел эксперт по жестам Илья Анищенко. Профайлер проанализировал, все ли из сказанного бизнесменом правда.

"Мы видим, что у человека праведный гнев. Он считает, что его винят во всем происходящем несправедливо. Особенно возмущает ситуация, когда он говорит про бывшую жену, что она остается без денег, он ее обманул. Мужчина считает это неправильным, что на него наговаривают", — пояснил Woman.ru эксперт.

По словам специалиста, Товстик обижен лживыми заявлениями. Он не пугается и не пытается оправдаться, это указывает на правдивость слов бизнесмена. "Когда человек считает, что его винят незаслуженно и необоснованно, он оскорбляется. Роман тоже находится в этом состоянии — он считает, что затрагивается его мужское достоинство как мужа, как отца", — отметил Анищенко.

Мимика Товстика в этот момент соответствующая: брови сдвинуты, в голосе стальные нотки. По словам специалиста, Роман уверен в своем решении и не испытывает чувства вины.

"Человек ни о чем не сожалеет, в части отношений с бывшей женой ему все понятно. Ответственность перед семьей — тут тоже все ясно, он не снимает ее с себя и не подбирает слова, говоря про это", — отмечает профайлер.

Но есть одна тема, о которой Роман предпочитает молчать, — это отношения с Полиной. "Получается, когда неправду говорят про развод — он готов себя защищать, отстаивать свою версию. Но не трогает Диброву — тут ему сказать нечего. Не значит ли это, что сказанное про их отношения правда? Эта тема для него болезненная и потому он решил обойти ее стороной", — обратил внимание Илья Анищенко.