Российская армия нанесла новые удары высокоточным оружием по тылам ВСУ. Сигналы воздушной тревоги этой ночью звучали в восьми областях Украины. В прицеле наших подразделений - исключительно объекты вражеского ВПК.

Между тем в зоне спецоперации российские войска сделали еще один шаг к созданию "котла" для боевиков на территории ДНР и полностью очистили от противника село Луначарское, тем самым укрепив позиции северо-восточнее Красноармейска и Димитрова.

На южнодонецком направлении расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки "Восток" уничтожил реактивный беспилотник неонацистов. Вражеский дрон засекла станция обнаружения целей, она может одновременно обрабатывать до 48 объектов. Помимо БПЛА, это авиабомбы, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, в том числе созданные по технологии "стелс". Экипаж "Тора" обеспечивает надежное прикрытие наших подразделений на передовой и защищает тыловые районы.

Минобороны сообщили подробности освобождения населенного пункта Яблоновка в ДНР. Военнослужащие группировки "Центр" выбили неонацистов из поселка 9 августа. В ходе штурма передвигались малыми группами до трех человек на кроссовых мотоциклах и пешком, укрываясь в зарослях и полуразрушенных зданиях. Бойцы закрепились на окраинах и постепенно направлялись к центру, где произошло первое боестолкновение. В ходе перестрелки противник был уничтожен. Поддержу штурмовикам оказывала беспилотная авиация и артиллерия.