Трамп собрался ехать в Россию

Президент США в пятницу поедет в Россию. Оговорку Дональд Трамп допустил во время пресс-конференции, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что он собирается поехать в Россию, где увидит российского президента Владимира Путина. При этом американский лидер имел в виду запланированную встречу с президентом России на Аляске в США.

Это не первая оговорка Дональда Трампа в отношении российского лидера. Так, 18 июня американский президент заявил о "вчерашнем" разговоре с Путиным – хотя в реальности беседа состоялась 14 июня.