Российская система ПВО сбила 25 украинских БПЛА в ночь на 12 августа

Киевский режим предпринял новую серию попыток ударить по территории России беспилотниками, однако они были сорваны российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали во вторник, 12 августа, в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, за период с 23:50 мск 11 августа до 3:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 22 украинских беспилотника сбили над территорией Ростовской области, еще три аппарата обезвредили над территорией Ставропольского края.

В Росавиации рассказали, что из соображений безопасности временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). Также аэропорты Саратова и Пензы временно не принимают и не отправляют самолеты.

UPD (8:25 мск) Ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты, однако в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Нижнекамска введены.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ВС России принимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков в связи с ударами ВСУ по российским городам — в Москве понимают, с какой опасностью имеют дело.