Российская армия в зоне СВО освободила еще один населенный пункт - село Луначарское в ДНР. Отличились подразделения группировки "Центр". Село расположено к северо-востоку от Красноармейска, вокруг которого наши бойцы постепенно сжимают кольцо. Российские войска усиливают давление на ВСУ по всей линии боевого соприкосновения - от Херсона до Сум.

Красноармейское направление. Расчёт модернизированной тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А уничтожил укрепрайон националистов, находящийся более чем в 20 километрах. Термобарический удар обеспечил прорыв российских штурмовых подразделений.

Под натиском наших бойцов не устояла оборона ВСУ в селе Луначарское в ДНР. Отныне оно под российским флагом. А это наглядное пособие, как сорвать ротацию ВСУ.

По цели, обнаруженной воздушной разведкой, расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западной группировки войск открывает огонь. Броневики националистов превращаются в искорёженный металл.

Удары по местам сборки и хранения украинских БПЛА и складам боеприпасов. Опорным пунктам и лесополосам, где всё еще может прятаться противник. За сутки ликвидированы свыше 1300 боевиков. Ожесточённые бои в районе Сумского приграничья. Наши танковые экипажи контролируют вражеские логистические маршруты. Т-80 бьет с закрытой огневой позиции, находясь на расстоянии 5 километров от цели. Своими выстрелами срывая любые попытки ВСУ пополнить боеприпасы.

Наша армия усиливает давление на ВСУ по всей линии боевого соприкосновения - от Херсона до Сум. В Константиновке российская авиация уничтожила мост, а в Харьковской области наши подразделения расширили зону контроля на левом берегу реки Волчья и продвинулись в юго-восточной части Волчанска.