Официальный представитель МИД России прокомментировала TVC.Ru слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин попытается "обмануть" главу Белого дома Дональда Трампа на переговорах на Аляске.

"Единственное, кому нужна забота Зеленского, — народ Украины. Но именно до них Зеленскому нет ни какого дела", — отметила она.

По ее словам, народы и главы других стран "как-нибудь обойдутся без его никчемных советов". Захарова назвала Зеленского наркоманом, которого пустила по кругу "коалиция желающих".

Ранее сообщалось, что Трамп может заставить Зеленского согласиться с требованиями Москвы по урегулированию украинского конфликта.