Трамп дал жесткую оценку позиции Зеленского по миру на Украине

Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения с Владимиром Зеленским. Однако президент США не согласен с позицией украинского лидера по обмену территориями. Хозяин Овального кабинета заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, Зеленский получил одобрение на то, чтобы начать войну и убивать всех подряд. А теперь ему нужно одобрение на обмен землей.

Ранее украинский лидер заявил, что не допустит "второго раздела" Украины - Конституция Украины запрещает какие-либо территориальные уступки. Зеленский комментировал возможный вывод подразделений ВСУ с территории Донбасса.