Собчак: Мизулина носит кольцо, купленное SHAMANом для другой женщины

Ксения Собчак раскрыла интересную деталь отношений SHAMANа и Екатерины Мизулиной. По информации журналистки, певец подарил главе Лиги безопасного интернета кольцо, которое покупал для другой девушки.

Информация вскрылась, когда Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала новость о смерти основателя строительной компании "Самолет" Михаила Кенина. Ксения рассказала, что дочь бизнесмена могла стать женой Ярослава Дронова. Якобы певец уже готовился сделать предложение, купил кольцо, но внезапно пара разбежалась.

"Не просто чуть не стала невестой Шамана и была реальной причиной развода, но поговаривают, что и кольцо помолвочное, которое носит Мизулина, куплено было изначально для нее … Если так, то одобряю такую экономию", — заявила Собчак.

Напомним, о том, что SHAMAN встречается с дочерью Михаила Кенина Мишель стало известно зимой 2024 года. Влюбленных несколько раз видели вместе, а потом артист объявил о разводе. Дронов в интервью Борису Корчевникову признался, что разводится второй раз и снова именно он, а не жена, стал инициатором расставания.