Венгрия заинтересована в успехе саммита глав государств на Аляске. Будапешт окажет ему всю необходимую поддержку, сделает все возможное, чтобы помешать усилиям ЕС сорвать саммит, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как написал Сийярто в соцсети, днем 11 августа состоялся его телефонный разговор с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Они обсудили международные политические условия, предшествующие саммиту, передает ТАСС.

Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт всегда выступал за прекращение огня, мирные переговоры и открытые дипломатические каналы. Венгрия стояла на этих позициях, даже когда подвергалась несправедливым нападкам со стороны европейских и американских политических лидеров. Сийярто выразил сожаление по поводу того, что европейские политики пытаются использовать оставшиеся до 15 августа – дату встречи президентов России и США – дни, чтобы помешать успеху переговоров Трампа и Путина.