Пинчук попала в клинику с нервным срывом из-за Арая Чобаняна: вот что произошло

Арай Чобанян и Ира Пинчук подали на развод еще в апреле, но до сих пор суд не рассмотрел их заявление. Брак рухнул из-за измен бывшего участника "Дома-2", жена узнала, что он ходил в так называемые массажки, пока она лежала беременная в больнице. Супруги разъехались, но живут на одной улице в загородном коттеджное поселке. Из-за этого девушка страдает, она долго не могла принять факт развода, хотя сама на нем настояла.

Бывшие супруги в какой-то момент решили, что будут друзьями. Ира считала, что это правильно, ведь так будет лучше для детей. На самом же деле звезда "Дома-2" просто боялась отпустить любимого мужчину. "Когда он приезжал к детям, я успокаивалась, что он рядом, хоть и занималась самообманом", — призналась Ира.

Такие дружеские встречи в итоге довели Пинчук до нервного срыва. Она ждала от бывшего, что он попробует наладить отношения, что он изменится, извинится. Но вместо этого Арай начал винить в разводе Иру.

"Каждый раз я слышала одно и то же: что ничего серьезного не произошло, что отчасти это я виновата, и люди из-за этого не расходятся. Показала бы я вам, из-за чего люди не расходятся", — поделилась бывшая участница реалити.

Иру после очередной истерики госпитализировали в клинику, где специалисты помогли ей прийти в себя. О периоде, который предшествовал лечению, Пинчук вспоминает со слезами на глазах. "У меня много раз было так, что я ехала по трассе, останавливалась на обочине, включала аварийку и просто ревела. Какой-то порыв или срыв был просто в моменте, резко начинается истерика", — призналась она.

Сейчас Пинчук уверяет, что отпустила Чобаняна. Говорить об этом Ире все еще больно, но она убеждена, что больше не будет цепляться за отношения, которые рухнули еще в феврале. "Как мне когда-то сказали, что развод — это микро смерть. Я сначала не понимала. Теперь понимаю", — заключила Ира.