ПВО сбила днем 11 августа 5 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Пять дронов ВСУ сбито менее чем за три часа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа были обнаружены в период с 14.50 до 17.10 мск. Три дрона ВСУ уничтожено над территорией Оренбургской области, еще два украинских беспилотника – над Самарской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 11 августа ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника. В результате атаки дронов в Нижегородской области один человека погиб, двое получили ранения.