Юлия Михалкова в бикини испугала народ: ручки-спички и ребра торчат

42-летняя звезда "Уральских пельменей" проводит отпуск у моря. Юлия Михалкова наслаждается солнцем и хвастается эффектными пляжными нарядами.

Так, накануне артистка на своей странице в соцсети поделилась фотографиями в купальнике. Михалкова красовалась у бассейна в бикини сапфирового цвета. Дополнила образ Юлия повязанным на талии парео и забавной панамой. Солнцезащитные очки и черные мюли на платформе сделали пляжный наряд выразительнее.

Михалкова предстала на снимке без макияжа, исключением стал лишь нюдовый блеск для губ. Актриса распустила длинные каштановые волосы и они струились по плечам. Юлия позировала в шезлонге на фоне буйной тропической растительности.

"Солнце в душе, смех в сердце. Мои родные люди — мой лучший отпуск", — подписала кадры бывшая "пельмешка".

Но поклонники Михалковой обратили внимание совсем на другое. Народ считает, что Юлия слишком худая. Актриса ранее говорила, что при росте 162 сантиметра она весит всего 48 килограммов. Люди бьют тревогу, мол, юмористке следует лучше питаться, иначе доведет себя до истощения.



"Юля, хватит издеваться над собой! У вас же не ручки, а спички какие-то!"; "А ребра как торчат, это уже не здоровая худоба"; "Во времена "Пельменей" была фигуристее и лучше", — обсуждают пользователи Сети.