ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Доброполья

Оборона ВСУ между Константиновкой и Добропольем прорвана. Подразделения ВС России продвинулись на глубину более 10 километров, сообщает украинский аналитический проект DeepState.

По данным издания, российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Кучерова Яра и Золотого Колодца. ВС России смогли закрепиться в Веселом.

Затем российские части перешли в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск. По данным украинских аналитиков, при таком развитии событий Доброполье падет быстрее Покровска.