Раскрыт страшный диагноз 75-летнего актера Бориса Щербакова

Борис Щербаков попал в больницу. 75-летнего актера увезли на скорой из его квартиры.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Борис Васильевич был на балконе, когда запнулся за коврик и упал. После падения ему потребовалась помощь медиков. Актер признается, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорую поправку.

Между тем, Telegram-каналу "112" стал известен диагноз Щербакова. Актера госпитализировали с жалобой на сильную боль в ноге, а после проведенного в клинике обследования выяснилось, что у Бориса Васильевича перелом шейки бедра. Учитывая возраст звезды кино, диагноз довольно пугающий.

За последний год это вторая госпитализация Щербакова. В декабре артист потерял сознание в подъезде, упал и повредил голову. После этого у актера развилась анемия, он не мог ходить без посторонней помощи. Тогда Борис Васильевич несколько дней провел в реанимации.