Десятки рабочих ранены в результате взрыва на заводе US Steel в США

Мощный взрыв прогремел на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания. Есть жертвы, пока известно об одном погибшем, сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, десятки человек пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Минимум семь человек госпитализированы.

Ранее стало известно о взрыве на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Местные власти считают, что после взрыва под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают все экстренные службы.