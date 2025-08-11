Волочкова призналась, почему отказала арабскому шейху

Анастасия Волочкова появилась на международном кинофестивале "Антарес" в компании мужчины, который был одет в традиционный арабский наряд. Балерина заявила, что ее спутника зовут шейх Аркади, мол, мужчина хотел, чтобы артистка улетела с ним в ОАЭ.

"Хотел меня увезти в Эмираты на частном самолете. Ими меня не удивить. Проходила", — поделилась Анастасия.

Журналисты поинтересовались у Волочковой, почему же она отказала шейху. Балерина ответила предельно честно. По словам бывшей примы Большого театра, она хоть и обожает жаркие страны, например, Мальдивы называет своей дачей, а жить без Родины не может.

"Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определенный патриотизм и главный человеческий долг — жить в России", — сообщила Анастасия в беседе с "Газетой.ру".

По словам артистки, дома ее знают абсолютно все, даже дети пяти лет, и Анастасия старается отблагодарить поклонников. "Например, создала новое шоу "Одержимость" — несмотря на его масштаб, без всякой поддержки. Продала квартиру ради этого шоу, потому что мне никто не помог. И все равно ставила его на благотворительной основе, приглашая всех зрителей бесплатно", — заявила балерина.

Волочкова уверяет, что никто и никогда не вынудит ее оставить Родину. "Об отъезде из России нет никакой речи. Даже мысли такой не было, нет и не будет", — заключила Анастасия.