На одном из крупнейших металлургических предприятий США прогремела серия взрывов

Один человек погиб и десятки пострадали в результате серии взрывов на сталелитейном заводе в Пенсильвании. Инцидент произошел в городе Клэртон.

Установлено, что взрывы прогремели на двух коксовых батареях. Причины пока неизвестны. Десять человек госпитализированы, пятеро из них в критическом, но стабильном состоянии. Еще один работник числится пропавшим без вести - есть вероятность, что он находится под завалами. На место направлены 14 пожарных расчётов и 20 бригад скорой помощи.

Завод в Клэртоне является одним из крупнейших металлургических предприятий США.