Жертвами наводнений на японском острове Кюсю стали два человека

На японском острове Кюсю непрерывные ливни привели к наводнениям и оползням. Жертвами стали два человека, четверо пострадали, еще один числится пропавшим без вести.

В регионе нарушено транспортное сообщение, не ходят скоростные поезда и электрички. Повалены деревья, дороги превратились в реки, разрушены здания. Высший уровень угрозы объявлен для 45 тысяч жителей. Идет эвакуация. Около шести тысяч домов отключены от энергосети.

Дожди пока не прекращаются, в префектуре Кумамото за полсуток выпало более 40 сантиметров осадков.