Полянский: Действия Запада угрожают всей мировой торговле

Нарушение странами Запада международного права в области свободы мореплавания угрожает всей мировой торговле. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН представитель России Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил: односторонние ограничительные меры и попытки силового воздействия на суда в международных водах предпринимаются с целью недобросовестной конкуренции. И становятся все более частыми. Однако подобные провокации приводят лишь к усложнению логистики, удорожанию товаров и расшатывают всю систему мировой безопасности.