Полянский: Действия Запада угрожают всей мировой торговле

Нарушение странами Запада международного права в области свободы мореплавания угрожает всей мировой торговле. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН представитель России Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил: односторонние ограничительные меры и попытки силового воздействия на суда в международных водах предпринимаются с целью недобросовестной конкуренции. И становятся все более частыми. Однако подобные провокации приводят лишь к усложнению логистики, удорожанию товаров и расшатывают всю систему мировой безопасности.
"Мы рассказывали о вопиющих действиях патрульных кораблей Эстонии, пытавшихся силой захватить танкер, шедший в международных водах. Действия Эстонии и ее европейской группы поддержки создали опаснейший прецедент. Если их примеру последуют другие государства, то глобальные цепочки поставок окажутся прерваны, а морская торговля остановится. Использование для подобных незаконных акций военно-морских сил и средств НАТО – это прямая дорога к военной эскалации и созданию новых рисков для морской безопасности", - сказал дипломат.