Военно-воздушным силам России исполняется 113 лет

12 августа исполняется 113 лет с момента создания Военно-воздушных сил страны. Сейчас наши летчики успешно выполняют задачи в ходе спецоперации.

Вот только один из эпизодов их работы: в зоне ответственности группировки "Центр" штурмовики СУ-25 поддержали наши наземные войска, уничтожив личный состав и опорник украинских боевиков. Пуски ракет выполнили парами с малых высот.

За время СВО 33 военнослужащих летного состава удостоены высшей награды страны - звания Герой России. В состав ВВС входят дальняя, военно-транспортная, оперативно-тактическая и армейская авиация. Во всем мире хорошо известны наши "Сушки", а также стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95М, получившие неофициальные названия "Белый лебедь" и "Медведь". В их вооружение входят самые совершенные крылатые ракеты.