Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Овны

День для разговоров о совместных деньгах, планах и желаниях. Сегодня вы сможете найти баланс между "хочу" и "надо", если действовать мягко, но уверенно.

Тельцы

В личной жизни станет поярче: Венера подкинет романтики, а Лилит добавит перца. Возможны признания, комплименты или неожиданные встречи.

Близнецы

Вы найдете причины своих неудач, но звезды намекают: не будьте слишком строги к себе. Теперь вы точно знаете, как делать не надо, а это уже шаг вперед.

Раки

Венера и Лилит усиливают вашу харизму – вы снова в центре внимания. Отличный день для фотосессии со смыслом либо экспериментов с образом.

Львы

Семья и дом сегодня ваша тихая гавань. Лилит намекает: отпустите старые обиды, создайте атмосферу тепла и гармонии, и все станет на свои места.

Девы

В переписках и поездках вас ждут приятные неожиданности. Вы можете получить весточку от дорогого вам человека или приглашение в уютное место.

Весы

Денежные дела на подъёме, но не спешите потратить все, что имеете. Венера советует вложиться в то, что подчеркнет вашу индивидуальность.

Скорпионы

Лилит в вашем знаке делает вас магнитом для взглядов и эмоций окружающих. Смело заявляйте о себе - сегодня ваши слова и поступки заметят все.

Стрельцы

Лучший день, чтобы остановиться и прислушаться к себе. Лилит может всколыхнуть воспоминания, которые следует проработать, чтобы наконец отпустить.

Козероги

Общение с друзьями станет источником новых идей и вдохновения. Возможно, именно сегодня придет предложение, от которого невозможно отказаться.

Водолеи

Венера поддерживает ваши амбиции, а Лилит добавляет смелости быть оригинальными. Наилучший день для того, чтобы превратить свои минусы в плюсы.

Рыбы

Вам давно пора шагнуть в неизвестность! Лилит поможет открыть новые стороны вашей личности - попробуйте что-то смелое, и вы обретете очень много.