Украина может отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта и пути к членству в НАТО. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет The Daily Telegraph, предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что украинские территории, которые перешли к России, могут стать предметом обсуждения.

Издание отмечает, что "это означало бы замораживание линии фронта там, где она есть", а также "передачу России фактического контроля" над территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма — Европа это поддержит.

Тем не менее, Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны "отвергать любое урегулирование", предполагающее дополнительные территориальные уступки Украины. Европа же, по сведениям британской газеты, постарается убедить президента США Дональда Трампа в важности "красной линии "Украина плюс Европа", которая отвергает отказ Киева от любых территорий, сейчас находящихся под его контролем.

При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил в комментарии Fox News, что "в переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями" и уступки, хотя от этого "никто не будет счастлив".

Ранее Дональд Трамп заявил, что не согласен с позицией украинского лидера по обмену территориями. По словам американского президента, Зеленский получил одобрение на то, чтобы начать войну и убивать всех подряд, а теперь ему нужно одобрение на обмен землями.

Тем временем немецкий военный эксперт, полковник в отставке Ральф Тиле объяснил, почему Европа так боится встречи Путина и Трампа. Специалист отметил, что "Трампу важна мировая система, власть и деньги в мире", при этом "ему нужны Россия и российские природные ресурсы", а "Европа ему безразлична".