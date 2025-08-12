Певца Дениса Майданова объявили в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск популярного российского певца, парламентария Дениса Майданова. Ему предъявили заочные обвинения в "посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность" страны, уточняет РИА Новости.

На портале СБУ артиста причислили к категории лиц, приговоренных к лишению свободы.

Напомним, заслуженному артисту России Денису Майданову 49 лет. Он обладатель музыкальных премий "Золотой граммофон", "Песня года", "Шансон года" и ряда других наград.

К слову, в конце июля СБУ объявила в розыск Николая Баскова. Причем причина та же, что и в отношении Майданова - народного артиста России обвинили в "покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Кроме того, Басков с 2017 года числится в базе украинского сайта "Миротворец" (признан террористическим и запрещен в России). В ноябре прошлого года Владимир Зеленский, с которым золотой голос российской эстрады неоднократно стоял на одной сцене, лишил певца всех государственных наград Украины.