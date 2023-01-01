Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне украинский посол в Лондоне Валерий Залужный активно эксплуатирует искусственные разногласия в украинском обществе. Такое заявление сделало в понедельник, 11 августа, российское посольство в Великобритании.

Дипмиссия, которую цитирует РИА Новости, прокомментировала недавнюю статью Залужного для издания Vogue, где он "пустился в рассуждения на тему идентичности, единства и исторических уроков для украинцев". В действительности "под броской "упаковкой" скрывается лишь стремление автора на публику эксплуатировать искусственно возведенные разделительные линии в нынешнем украинском обществе".

Российское посольство также уличило Залужного в стремлении "бесстыдно манипулировать нашим общим прошлым в угоду антироссийской повестке киевских властей". При этом экс-главком ВСУ оправдывает и поощряет человеконенавистническую линию киевского режима, нацеленную на языковую, культурную, а также религиозную сегрегацию на Украине.

Несмотря на это, Москва по-прежнему открыта для урегулирования конфликта с Украиной политико-дипломатическим путем, но прочный и долгосрочный мир может быть достигнут лишь искоренением первопричин кризиса, резюмировали в посольстве.

Ранее Залужный заявлял, что при неизменности нынешней военной стратегии боевые действия между Россией и Украиной могут затянуться до 2034 года. По слова экс-главкома ВСУ, конфликт "старого" образца завершился в конце 2023 года, а сейчас он вступил в новую фазу — на истощение.

При этом в СВР предупредили, что спонсоры киевского режима из числе англосаксов решили заменить Владимира Зеленского именно Залужным. В Кремле отмечали, что "здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий", поскольку "информация говорящая, она говорит сама за себя".