Ларису Долину перекосило на сцене: Юрий Антонов не смог скрыть реакцию

В Интернете распространилось архивное видео, на котором запечатлены самые известные и яркие представители отечественной эстрады. В частности, на записи видно, как со сцены поет Лариса Долина, а подыгрывает ей на саксофоне Игорь Бутман. Артистка исполнила произвольную версию своего хита "Погода в доме". Певица так старательно пела, что в какой-то момент ее лицо перекосило.

При этом за Ларисой Долиной из зала наблюдали Юрий Антонов и Иосиф Кобзон. Комментаторы в Сети обратили внимание на их реакцию от выступления артистки. Наблюдательные интернет-пользователи сделали вывод, что исполнение певицей легендарной песни не произвело на артистов должного впечатления.

"Проколы бывают у всех - даже у профи. А реакция Антонова бесценна! Иногда одно лицо говорит больше, чем 1000 комментариев", "Антонов красавчик. Знает толк в музыке", "Похоже, Юрий Михайлович испытал испанский стыд", "У Антонова каждая песня шедевр, такой талантливый человек только так и может смотреть на вот это всё", "Взгляд Антонова красноречивее многих слов", "У Кобзона паническая атака", "Кобзон тоже в шоке", - высказались комментаторы в Сети.

Отметим, что Лариса Долина продолжает активную концертную деятельность. Кроме того, артистка является преподавателем в одном из столичных музыкальных учебных учреждений. А вот Юрий Антонов уже не так активен. Он редко выступает, предпочитая вести закрытый образ жизни. Артист в основном проводит время в загородном доме в окружении домашних животных.