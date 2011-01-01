Лихорадка чикунгунья: угрожает ли России нашествие опасного тропического вируса

Не успело человечество отойти от пандемии, вызванной коронавирусом, как произошла новая напасть — угроза снова пришла из Китая, но на этот раз вызвана не летучими мышами, а комарами. Это лихорадка чикунгунья, возбудитель которой переносится одним родом комаров, который уже, как минимум, 15 лет как поселился на юге России. Пока на территории страны не зафиксировано ни одного случая лихорадки чикунгунья, но опасность завозных случаев сохраняется, предупреждают в Минздраве.

Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета, д.м.н. Мурад Шахмарданов подробно рассказал "ТВ Центру", что такое лихорадка чикунгунья, как она передается и как от нее защититься.

Что такое лихорадка чикунгунья

Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, которое передается некоторыми видами комаров рода Aedes, например Aedes albopictus (тигровый комар). Вирус вызывает внезапную очень высокую температуру, сильные боли в суставах, которые могут сохраняться месяцами. Среди других симптомов: сыпь, головная и мышечная боль, слабость.

Могут ли тигровые комары распространить чикунгунью в России

В теории — могут. Но риск пока ограничен. Тигровые комары уже обитают в России. В 2011 году их обнаружили в Сочи, позднее они распространились по черноморскому побережью, Краснодарскому краю и Крыму. Комары способны переносить вирус, если укусят человека.

Возможна ли эпидемия в России

Пока в России нет устойчивой передачи чикунгуньи, но отдельные завозные случаи возможны. Эпидемия маловероятна, но риск локальных вспышек есть. Так уже было в Италии в 2017 году и Франции в 2023 году. Риск эпидемии может возрасти, если популяция тигриных комаров увеличится, участятся завозные случаи, а климат станет теплее.

Можно ли заразиться от человека

Нет, напрямую от человека к человеку вирус не передаётся. Но если комар укусит больного туриста (в первые 5–7 дней болезни, когда вирус в крови), а затем — здорового человека, заражение произойдёт. В группе риска — южные регионы, куда часто приезжают туристы из тропических стран (Таиланд, Индия, Африка, Южная Америка).

Как защититься

От комаров: репелленты (с ДЭТА, икаридином), москитные сетки, уничтожение стоячей воды (среда для размножения комаров). Специфического лечения нет. В 2023 году в США была одобрена первая вакцина от вируса чикунгунья, но в медицинскую практику ее применение пока не вошло, поэтому важно избегать укусов в эндемичных странах. При симптомах после поездки в тропики необходимо срочно обратиться к врачу и сдать ПЦР на чикунгунью.