Отключения мобильного интернета вызвали скачок спроса на наличные в России

В июне и июле в России зафиксирован рост спроса на наличные деньги — это реакция бизнеса и населения на сбои в работе мобильного интернета в России. Об этом рассказали в российском Центробанке.

Как уточняется в комментарии регулятора "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики", опубликованном на официальном сайте ЦБ, зарегистрирован "спрос немного выше значений прошлых лет".

Банк России полагает, что это отклонение может быть связано, в том числе, со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных для расчетов на фоне новостей о временном отключении интернета.

Наряду с этим одной из причин роста спроса на наличные ЦБ считает нововведения в законодательстве, касающиеся мониторинга платежей.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что его ведомство согласовало с операторами связи техническую схему доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время действия ограничений. Министр пообещал, что "мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря об ограничениях мобильного интернета, подчеркивал, что приоритетом для российских властей является все, что связано с обеспечением безопасности граждан. Россиян просят отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам, ведь "угроза существует, угроза очевидна".