Екатерина Климова рассказала о новом браке

Екатерина Климова стала новой гостьей программы Светланы Бондарчук "Света вокруг света". Популярная актриса откровенно обсудила ряд тем, в том числе и касающихся своей личной жизни.

Известно, что звезда сериала "По законам военного времени" была трижды замужем. От ювелира Ильи Хорошилова у актрисы есть дочь Елизавета. В браке с актером Игорем Петренко Екатерина Климова родила сыновей Матвея и Корнея. А от молодого артиста Гелы Месхи у актрисы подрастает дочь Белла.

Климова уверена, что развод это "страшная катастрофа и стресс для организма". "Это надо пережить и выйти из этого другим человеком. Это тема для разговора с психологом, потому что иногда понимаешь, что не можешь справиться сам с этим состоянием. И как в этот момент не наговорить, не наделать какие-то глупости с этими бесконечными обвинениями", - уверена Климова.

При этом она подчеркнула, что все три ее развода имели разные причины.

Екатерина также рассказала о том, что может снова выйти замуж. "Я почему-то могу это представить. Мне кажется, это нормально. Я сейчас лечу по какой-то своей орбите. У меня такого не было — что и дети уже выросли, и не требуется столько внимания, и я уже состоялась в чем-то. Я погружена в дальнейшее развитие себя, какие-то хобби появляются. Это же роскошь для многодетной матери. Я не сижу сложа руки и жду, когда же меня кто-нибудь полюбит. У меня даже нет времени на свидание. Было такое недавно. Я даже обрадовалась. Я почему-то вообще перестала обращать внимание на эту тему. То есть мне как будто в какой-то момент перестало интересно даже. И тут как раз была одна встреча, и я поняла — нет, работает", - рассказала актриса.