Инфекционисты призвали к срочным мерам из-за менингококка в России

В России необходимо предпринять срочные меры в связи с резким ростом заболеваемости менингококковой инфекцией, особенно в отношении уязвимых групп населения. Такое мнение высказывает ряд медицинских работников.

Как рассказали опрошенные РБК врачи и инфекционисты, в стране зафиксировано уже 1200 случаев менингококковой инфекции, прослеживается тенденция к дальнейшему росту заболеваемости.

Доктор медицинских наук Михаил Фаворов выразил убежденность в том, что пора включить в календарь прививок вакцинацию от менингококковой инфекции, тем более что "вакцины есть, они изобретены, надо вложить деньги в их производство и начать выпускать".

Инфекционист и педиатр Лилит Аракелян отметила, что некоторые родители из-за пандемии коронавируса пропустили вакцинацию своих детей, в том числе от менингококка. Россияне стали чаще попадать в массовые скопления людей, также стало расти количество случаев завоза инфекций. Наконец, стало больше так называемых антипрививочников.

Ранее доктор медицинских наук и депутат Госдумы Александр Румянцев рассказал, что в России наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости менингококковой инфекцией. Она провоцирует тяжелейшие поражения головного мозга и всего организма с риском инвалидизации и смерти. Эксперты связывают вспышку этой инфекции в России с притоком мигрантов, не проходивших вакцинацию.

Терапевт Филипп Кузьменко напомнил, что прививка от менингококковой инфекции не включена в России в национальный календарь вакцинации — от менингококка прививают по эпидемиологическим показаниям. Однако, по мнению медика, "как раз сейчас такие показания наступают".