Сегодня с рассветом на батарее - суета. Крайне важно сделать все очень быстро. Снять маскировку, навести орудие, зарядить и открыть огонь. Беглый. Поддержку артиллерии запросили наши штурмовки в Харьковской области. Во время атаки на остатки бандеровцев в селе Зеленый Гай бойцы уперлись в хорошо укрепленный "опорник". Пришлось вызывать на помощь расчет гаубицы. Артиллерия отработала точно. Штурмовики забрали последний дом, где прятались националисты, и развернули российские флаги. Это знак операторам беспилотников, чтобы доложили в штаб: Зеленый Гай освобожден.

При поддержке танков российские войска минувшим днем прорвали фронт и в направлении Краматорска. Глубина наступления на флангах в районе городка Доброполье составила 10 километров. Еще 13 километров ВСУ потеряли во время броска наших подразделений на участке между Красноармейском и Константиновкой. Бандеровцы бросили позиции и отступают. Уходят пешком. На машинах слишком опасно. Транспорт быстро обнаруживают и сжигают российские беспилотники.

В киевском генштабе признали - ситуация в Красноармейске приняла необратимый характер. Остатки гарнизона разрезаны атаками штурмовых групп. За нашими сегодня - юг, центр и несколько районов в западной части города.

С передовой пришли срочные сообщения - освобожден поселок Колодези. Полностью зачищен от ВСУ Предтечино. Уже никто не сомневается, что судьба бандеровцев в Красноармейске и Константиновке предрешена и скоро оба города окажутся в оперативном окружении. Почти все дороги - под контролем российских войск. Как, впрочем, и обстановка в воздухе. Буквально каждый шаг противника - на мониторах наших разведчиков.

Красноармейск, при всей его логистической важности, - всего лишь промежуточный этап. Буквально в эти минуты наши подразделения начали отрезать от путей снабжения всю Краматорскую агломерацию.