Москва надеется на нормализацию отношений с Вашингтоном по итогам встречи Путина и Трампа

Москва надеется на нормализацию отношений с Вашингтоном по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, заявили в российском МИДе. О том, что наша страна умеет выигрывать войны и отстаивать свои позиции, напомнил накануне и сам президент США. Глава Белого дома пообещал: сделает все возможное для дипломатического решения украинского конфликта. Однако прекращения боевых действий упорно не хотят европейские политики.

О заявлениях и прогнозах в ожидании главных переговоров года - репортаж Лилии Акиньшиной.