Для ликвидации последствий пеплопадов на Камчатке привлекут военных

Пожарных и военных привлекут для ликвидации последствий мощных пеплопадов в районе Ключевского вулкана, который активизировался после землетрясения на Камчатке.

Наибольшее количество осадков выпало в поселках Ключи и Усть-Камчатск. Сейчас там действует режим повышенной готовности, оперативные службы очищают улицы и здания от покрывающего их пепла. В первую очередь идет уборка объектов социальной инфраструктуры, спецтехника работает и на участках федеральной трассы.

Местные власти предупреждают об опасности вулканической пыли и просят жителей по возможности сократить пребывание на улице.