Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Марьяны Шильниковой, которая очень хочет жить

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 9-летней Марьяны Шильниковой. У нее смертельный диагноз - нейробластома правого надпочечника. Девочка стойко борется с болезнью. Перенесла операции по удалению опухоли и метастазов, тяжелые курсы химотерапии. Но недуг, к сожалению, не отступает. И единственный шанс на выздоровление - терапия современным противорецидивным лекарством. Этот новейший препарат - последняя надежда для Марьяны, но его стоимость - более 16 миллионов рублей. У семьи таких огромных денег нет. Родители просят о помощи всех неравнодушных.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Вот уже много лет девятилетняя Марьяна борется со смертельным недугом - нейробластомой правого надпочечника. Саму опухоль вырезали, но вот с последствиями болезни никак не справиться. Огромный шрам на спине - от операции по удалению метастазов на позвоночнике. Был очередной рецидив, после которого у ребенка внезапно отказали ноги.

Долгие недели девочка заново училась ходить. После очередного курса химиотерапии стало полегче. Мама признается: ситуация просто изматывающая. Вот сейчас болезнь не прогрессирует, но и не уходит окончательно. Марьяне никто не говорил, но она уже и сама догадалась, что может умереть. Несмотря на все трудности, семья не сдается. Девочка очень хочет жить, ее организм отчаянно борется, да и врачи пытаются искать все новые способы. Сейчас появилась надежда.

Новейшее противорецидивное лекарство, которое должно помочь, пока еще очень редкое, а потому дорогое. Стоимость одного флакона - больше миллиона рублей, а надо таких флаконов - 16. Сумма получается просто огромная - больше 16 миллионов рублей, мама в отчаянии.

"У нас в семье таких денег нет. Последняя надежда - попросить помощи у людей у неравнодушных, и очень, конечно, надеемся, что нам помогут", - говорит она.

Марьяна - единственный ребенок в семье. Долгожданный и очень любимый. Потерять ее для мамы - значит потерять весь мир. Свои слезы мама старается не показывать дочери. И ее саму учит улыбаться, даже когда очень тяжело. Говорит: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы болезнь оказалась сильнее.

Деньги на препарат нужно собрать очень быстро. Сколько продлится ремиссия без лечения - неизвестно. Организм Марьяны сильно ослаблен, если болезнь снова начнет прогрессировать, очередная химиотерапия может не справиться.

18 августа у Марьяны день рождения. Ей исполнится 10 лет. Девочка страстно мечтает о собаке. Не об игрушечной, а о настоящей, живой. Но пока, к сожалению, это невозможно. Болезнь слишком коварна, а Марьяна слишком слаба, чтобы заботиться о питомце.

Семья искренне верит, что помощь обязательно придет и Марьяна сможет победить болезнь. Это - единственное, что помогает им держаться и не опускать руки. Сумма просто огромная, но ведь неравнодушных людей - еще больше. И все еще может закончиться хорошо.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Марьяны Шильниковой, программа 2350