Лидеры 26 государств — членов Евросоюза подписали проукраинское заявление накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Венгрия оказалась единственной страной в этом интеграционном объединении, отказавшейся присоединиться к указанному заявлению.

Как отмечают "Известия", подписанты заявления настаивают на том, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине проводились только в условиях прекращения огня. Также подчеркивается, что "путь к миру на Украине не может определяться без участия Украины".

Евросоюз продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку. Также объединение поддержало стремление украинских властей к евроинтеграции.

Однако Венгрия не присоединялась к этому заявлению. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пока не объяснял, почему решил не подписывать документ.

Этому предшествовало заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто о том, что Запад тотально ошибается в отношении происходящего на Украине и заплатит за это большую цену. Дипломат также подчеркивал, что Украине нет места в Евросоюзе, в который она так мечтает вступить.

Виктор Орбан предупреждал, что киевский режим проигрывает Москве и напрасно продолжает боевые действия. Венгрия отказывалась поддержать инициативы Евросоюза по выделению крупных сумм для спонсирования ВСУ, поскольку считает продолжение боев бессмысленным.