Собянин рассказал, как проект "Город героев" укрепляет связь времен и поколений

Московский проект "Город героев" за 9 лет объединил более 10 тысяч жителей столицы. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, всего провели свыше 750 мероприятий. Среди них - встречи с военными корреспондентами, представителями ветеранских организаций, участниками спецоперации и героями России.

Состоялись и сотни патриотических акций: возложения цветов к монументам Великой Отечественной и воинским захоронениям, а также концерты ко Дню защитника Отечества и другим памятным датам.

Участники также активно поддерживают российских военных в зоне СВО и отправляют помощь на фронт.

