В России предложили увеличить декретные выплаты ради роста рождаемости

Решение демографической проблемы в России требует комплекса мер, в числе которых следует рассмотреть ощутимое увеличение размера декретных выплат. Такое мнение изложено в статье научного журнала "Проблемы прогнозирования" за авторством старшего научного сотрудника ИНП РАН Александра Ларионова.

Как пояснил эксперт, пособия должны компенсировать потери в доходе, который женщина могла бы получать в случае продолжения работы, если бы не ушла в декрет при рождении ребенка. Действующее российское законодательство предусматривает выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет в размере 40% от среднего заработка, но не более 69 тысяч рублей в месяц.

Ларионов предложил увеличить размер пособия при рождении второго ребенка до 60% от среднего дохода родителя и выплачивать его 2,5 года вместо полутора лет. После появления третьего ребенка пособие, по мнению специалиста, следует увеличить до 80% и продлить до трех лет.

Также Александр Ларионов призвал убрать максимальную планку пособия, а выплаты при рождении четвертого и последующих детей — индексировать с позиции выплат по многодетности.

Пока профильные министерства не давали комментариев по данным инициативам, пишут "Известия".

Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что вопрос демографии остается одним из важнейших для страны — уровень рождаемости, к сожалению, упал до 1,41%, что крайне мало. Однако в таком же положении находятся и другие страны – в частности, Финляндия и Норвегия, заявил президент.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, власти России предпринимают ряд мер. В их числе — повышение до уровня прожиточного минимума пособия по беременности и родам, которое выплачивают студенткам очной формы обучения. В среднем пособие будет составлять 90 202 рубля, а прежде оно рассчитывалось, исходя из стипендии, и не превышало 23 333 рублей.