ФСБ предотвратила убийство высокопоставленного военного в Подмосковье

В Подмосковье предотвращено убийство высокопоставленного военного. Задержан 36-летний гражданин России и Украины, который действовал по заданию украинских спецслужб.

Как рассказали в ведомстве, мужчина с позывным "Ворон" был завербован на территории третьей страны. Следуя указаниям куратора, он изготовил самодельное взрывное устройство. Взрывчатку весом более 60 кг мужчина спрятал в специально купленном для совершения теракта автомобиле.

По замыслу украинских спецслужб, машина должна быть припаркована в специальном месте и взорвана в момент прохода мимо нее военного.

Исполнителя теракта задержали, когда он направлялся к месту теракта. На допросе он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что за совершение преступления ему гарантировали возможность вернуться в Украину и избежать мобилизации в ВСУ.