Энистон призналась, что тяжело переживала шумиху вокруг измены Питта с Джоли

Дженнифер Энистон дала откровенное интервью, в котором среди прочего высказалась об измене бывшего мужа, актера Брэда Питта, с актрисой Анджелиной Джоли.

Напомним, это случилось на съемках остросюжетного фильма "Мистер и миссис Смит". Причем Дженнифер Энистон узнала об интрижке вместе со всем миром - фотографии с тайного свидания Брэда и Анджелины попали в Сеть. Разразился скандал. В итоге Дженнифер подала на развод.

С тех пор прошло порядка 20 лет. За это время Джоли и Питт успели родить троих общих детей, взять на воспитание еще троих, пожениться и развестись. Энистон все это время тоже не сидела сложа руки. Она вышла замуж, но вскоре оформила развод. Сейчас актриса счастлива в новых отношениях. Ее бывший муж тоже. Они даже сумели наладить отношения. Однако до сих пор Дженнифер приходится обсуждать измену ее первого мужа.

"Для людей эта история была очень сочной. Они отвлекались от просмотра своих мыльных опер, чтобы почитать таблоиды. Жаль, что это случилось, но что есть, то есть. И, боже, конечно, я восприняла все это на свой счет. Тогда мне не хватило сил не обращать на это внимание", - призналась актриса.

Дженнифер отметила, что в то время старалась держаться изо всех сил и не подавать вида, насколько ей больно и обидно как от измены, так и из-за шумихи. Она буквально заставляла себя двигаться дальше и крепиться.

"Мы тоже живые люди, хотя некоторым не хочется в это верить. Они думают, раз вы подписались на такую жизнь, то терпите. Но вся соль в том, что мы на нее не подписывались", - заключила Энистон в интервью Vanity Fair.