"Главное, что вернулись": 10 звезд, которые не нашли счастья на Западе

Людмила Нильская, Михаил Козаков, Любовь Успенская, Лена Катина, Александр Маршал – они попытали счастья за границей, но не нашли его и вернулись на Родину.

Лена Катина

Группа "Тату" - величайшая группа, одна из немногих, которые добились успеха за рубежом, считают многие. Но в конце нулевых группа "Тату" распалась. Солистки Юля Волкова и Лена Катина занялись сольными проектами, правда, чёрненькая осталась петь у нас, а рыженькая решила попытать счастья за рубежом, в Лос-Анджелесе.

"Там солнышко, пальмы там, "Гараж студио". Кто-то начинает играть на фоно, кто-то на гитаре подыгрывать, кто-то начинает просто вот так по коленке стучать, кто-то начинает что-то напевать - и всё, так вот рождается музыка. Так и рождаются песни", - говорит Елена Катина.

Катина записывала песни и с ними выступала. Успех, конечно, имела далеко не такой, как в бытность группы "Тату". Зато певица познакомилась со своим первым мужем, рок-музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем. А когда забеременела, вернулась в Россию вместе с супругом.

"Потому что я не хотела там рожать, мне страшно, я хочу к маме. С какой недели нельзя летать, с 32-й? Вот на 31-й я вернулась. И, собственно, рожать уже прилетела в Москву", - рассказывает Катина.

После рождения первенца, сына Александра, Лена Катина продолжила карьеру уже на родине, возвращаться за границу больше не хотела: хватит, наигралась. Тем более не так уж сильно её там и ждали. Певица поняла: её слушатель всё-таки здесь, в России. Тут её больше знают и поэтому больше любят. Не так, конечно, как группу "Тату", но всё же.

Поклонники "Тату" ещё надеются на воссоединение группы, всё хотят Лену Катину и Юлю Волкову увидеть вместе на сцене. Но надо понимать, что это будет уже не тот коллектив: девочки-то давно выросли.

Лена Катина развелась со своим словенским мужем и вновь вышла замуж, уже за нашего - бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Родила ему тоже сыночка и сейчас наслаждается материнством. Поёт колыбельные детям, но планирует в скором будущем вернуться на сцену.

Александр Маршал

Александр Маршал тоже имеет опыт работы в Америке. Вместе с другими музыкантами группы "Парк Горького" он провёл там почти 10 лет. Когда Михаил Горбачёв взял курс на перестройку, в США появился интерес ко всему русскому, а у нас - ко всему американскому. Казалось, что там, за океаном, не жизнь, а сказка, что все счастливые и богатые, вот и хотелось эту жизнь на себя примерить. Так подумал и Александр Маршал. Он исколесил все США с гастролями, при этом сценический образ участник "Парка Горького" частенько выбирал а-ля рус: шаровары, косоворотки и гитары в форме балалаек.

Но со временем к "Парку Горького" прошёл всякий интерес, да Маршал и сам разочаровался в Америке: не так всё радужно, как кажется, у людей те же проблемы, что и везде. В общем, вернулись ребята в Россию. В конце 90-х годов Александр Маршал начал петь сольно.

Любовь Успенская

Королева шансона Любовь Успенская улетела в Америку в конце 70-х. До этого год пожила в Италии, но там жизнь не заладилась. А вот в Нью-Йорке певице понравилось, потому что она там понравилась, точнее, её песни.

В Америке Успенской, можно сказать, повезло с работой. Ну как повезло, её пригласили петь в ресторане для российских эмигрантов. В 1985 году Успенская записала в США свой первый альбом, и в Россию его привезла Эдита Пьеха. Так голос Успенской услышали в Питере, а потом и везде.

После распада Советского Союза из-за океана вернулась и сама Любовь Успенская. Она сразу стала знаменитой, и, заметьте, не в каком-то там ресторане.

Песня "Кабриолет" - визитная карточка Любови Успенской. Илья Резник написал слова, а джазовый музыкант из Америки Гари Голд, кстати, русский эмигрант, - музыку. Песня оказалась слишком хороша, чтобы петь её только в ресторане.

Здесь, в России, сняли клип на песню. А в 1995 году хит "Кабриолет" стал лауреатом конкурса "Песня года". Имя Успенской не сходило с уст поклонников. Она не могла поверить в своё счастье: вот так в один миг из ресторанной певицы стать королевой шансона! Сейчас певица восхищается:

самая лучшая страна - Россия, самые любимые поклонники здесь. Ради них Любовь Успенская и песни новые поёт, и себя в форме держит.

Успенская откровенничает: по Америке она ничуть не скучает. Более того, когда жила в Штатах, только и мечтала, что вернуться в Россию. И её мечта сбылась.

Елена Кулецкая

После клипа Димы Билана на песню "Это была любовь" зрители узнали, что есть такая красивая девушка Елена Кулецкая, модель. А раньше мы её не видели, потому что она всё больше за границей жила, во Франции и в США. Модельный бизнес - дело такое, сегодня здесь, завтра там.

"На моём профессиональном счету и обложки, и суперкомпейны, и съёмка в "Сексе в большом городе", и знакомство близкое с Микки Рурком, и "Джи Кью" "Человек года" в Лондоне. Я уже на тот момент была лицом ювелирного бренда", - рассказывает Кулецкая.

После школы Елена Кулецкая поступила в московский институт на юридический факультет. Тогда же подалась в модели. Сначала снималась у нас, а затем отправилась за рубеж.

"Я, естественно, выучила очень хорошо французский язык, сдала государственный экзамен, чтобы поступить в Сорбонну. И я поступаю. А вот контракт у тебя с агентством "Форд" в Нью-Йорке, всё, полетела в Нью-Йорк", - говорит Кулецкая.

Прямо гордость за Елену берёт, такая умница и красавица. Не зря русских девушек считают самыми красивыми в мире. Кулецкая хоть и добилась успехов за границей, но всё же вернулась обратно. После клипа с Биланом ходили слухи об их скорой свадьбе, но её так и не последовало. Зато однажды на съёмках Елена познакомилась со своим будущим мужем, оператором-постановщиком Станиславом Романовским, - и всё, прощай, чужбина.

"Здесь мои родители, здесь мои друзья. Ну а дальше я уже встретила своего будущего мужа. И у меня просто даже уже не было вопроса. Так, всё, я тут... Где же мне жить, интересно? Просто уже я была в том возрасте, когда семья и дети были у меня в приоритете. Поэтому... поэтому мы тут", - говорит Кулецкая.

Кулецкая и Романовский поженились в 2014 году. И живут себе счастливо, двух дочек-красавиц воспитывают. Елену часто можно видеть на телевидении.

Она была ведущей нескольких программ. Изящно рассказывала не только о красоте и моде, но ещё и о том, как прекрасно быть мамой.

Костя Цзю

Спортсмены тоже любят колесить по миру. Костя Цзю, пожалуй, самый известный боксёр в России. Мутузил соперников сначала здесь, потом на другом континенте. В начале 90-х годов австралийский тренер Джонни Льюис убедил перспективного боксёра переехать в Австралию, Цзю и переехал.

На спортивном счету Константина Цзю почти три сотни любительских боёв и 34 профессиональных. И почти все он там выиграл, не зря мы за него тут болели.

В 2005 году Константин Цзю завершил спортивную карьеру. Его последний бой был трудный самый. Цзю вышел на ринг против британца Рикки Хаттона по прозвищу Наёмный Убийца и проиграл. Константин впал в апатию и решил, что ему больше нечего делать в Австралии. Прилетел в Россию и встретил здесь новую любовь. Ради Татьяны Авериной он развёлся с женой Натальей, которая родила ему троих детей, и окончательно осел в Москве.

В 2011 году Костю Цзю включили в Международный зал боксёрской славы в Нью-Йорке как человека, который внёс огромный вклад в развитие этого вида спорта.

Андрей Кончаловский

Вот где-где, а в киношном мире, кажется, больше всего заглядывались на Запад. Этот пресловутый Голливуд никому покоя не давал. Режиссёр Андрей Кончаловский улетел в Америку ещё в 1980 году. Думал, навсегда, но ошибся.

"Америка была космополитичной, туда все стремились. Годар, Трюффо, практически все ехали в Америку. И молодые кинематографисты американские. Хотелось ездить, путешествовать, видеть, завоёвывать мир", - говорит Кончаловский.

Но завоевание мира шло трудно. Там, за границей, о Кончаловском не знали, в то время как тут, в России, он уже тогда был народным артистом и его фильмы побеждали на международных фестивалях.

"Андрей Кончаловский является человеком большого масштаба, поэтому работа в американских проектах, на мой взгляд, это то, что даёт художнику-творцу выразиться на более широкую аудиторию", - говорит актриса Алена Чехова.

Всё это, безусловно, так. Но первое время Кончаловский в Америке торговал чёрной икрой - надо же было на жизнь как-то зарабатывать. А ещё закрутил роман с голливудской звездой Ширли Маклейн. Поговаривали, что только ради её связей, но, может, и правда влюбился. Как бы то ни было, но режиссёр своего добился. В Америке Андрей Кончаловский снял несколько фильмов, самый известный из которых "Танго и Кэш".

Но в начале 90-х Кончаловский вернулся в Россию. Надоела ему эта Америка, да и она стала совсем другой.

"Я уехал из Америки, когда вышли "Звёздные войны" и всё изменилось. Потому что поколение читающих американцев перестало ходить в кино, стали ходить 15-летние. И всё, и Голливуд кончился, стали делать картины для 15-летних", - сетует Кончаловский.

Сегодня режиссёр снимает свои фильмы в разных странах: Германии, Франции, Италии и, конечно, России. Его знают и ценят коллеги за рубежом, а имя Андрей Кончаловский сейчас уже гарант знака качества.

Михаил Козаков

В 1991 году Михаил Козаков эмигрировал в Израиль. Ему там предложили работу, и он с радостью покинул родину, в которой в то время были трудности по всем фронтам: разваливалась страна, испортилось кино, опустел театр. Зрителю был нужен хлеб, а не зрелища.

"Его жена тогдашняя, она очень энергичная. У них были, наверное, большие планы, связанные у него с театром, у неё с продюсированием. То есть они, наверное, думали, что там очень актёрская карьера пойдёт, так сказать, на европейскую какую-то аудиторию. А оказалось всё по-другому", - рассказывает актриса Дарья Юрская.

Вначале всё было как будто и ничего. Михаил Михайлович играл в театре в Тель-Авиве. Немного даже бранил Россию и радовался своему отъезду, но спустя пять лет затосковал по родному дому и вернулся.

Ведь вся жизнь Козакова была в России. Здесь его полюбили как актёра, здесь он стал режиссёром. Снял шикарные картины, среди которых "Безымянная звезда" и "Покровские ворота".

Михаил Козаков после возвращения просто упивался работой. С дочкой актёра Сергея Юрского Дарьей, например, поставил дуэтный спектакль. В сюжете любовь пожилого человека к молодой особе. К слову, у самого Михаила Козакова было пять официальных жён, последняя из которых почти на полвека его младше.

В 2010 году у актёра был диагностирован рак лёгких, и он снова улетел в Израиль. Думал, что там смогут помочь, но лечение результатов не дало.

Михаил Козаков умер в 76 лет. Согласно воле актёра, его тело переправили в Москву и похоронили на Введенском кладбище рядом с отцом.

Людмила Нильская

Актриса Людмила Нильская называет свой переезд в Америку большой ошибкой, а годы, там проведённые, - потраченным впустую временем. Сейчас она наслаждается каждым днём жизни в Москве и пытается наверстать упущенное, ведь она так страдала без ролей на чужбине.

Людмила Нильская эмигрировала в Америку в 1994 году. Муж убедил: мол, тут уже ни страны нет, ни работы. Продали квартиру, взяли маленького сына и отчалили за океан. А ведь здесь Людмила уже была известной актрисой. А вот в Америке всё пошло не так. Нильская ни в кино, ни в театре никому оказалась там не нужна. В итоге работала кем придётся: продавцом, уборщицей и социальным работником. О былой славе только вздыхала.

А в 2001 году от Нильской ушёл муж, нашёл себе в Америке другую и был таков. Людмила осталась в чужой стране одна с ребёнком на руках. Без мужа, без работы, без денег. Делай что хочешь, но она уже ничего не хотела.

Людмила Нильская вернулась домой, в Россию, сняла квартиру, устроилась в театр, и закружилось. Спектакли, съёмки, репетиции - вот оно, счастье, о котором она так долго мечтала в чужой стране.

Александр Дьяченко

Александр Дьяченко окончил технический ВУЗ в Ленинграде, но потом решил: он не физик, он лирик. И отправился в США получать актёрское образование.

"Если человек хочет покорять Голливуд и у него есть на это такой посыл, мне кажется, это надо делать, пробовать, вдруг мы увидим в итоге голливудскую звезду, человека, может, которого я знаю, или вы знаете, или мы знали", - рассуждает актриса Ирина Безрукова.

Да только приглашения в Голливуд Дьяченко так и не дождался. Зато его пригласил в свой фильм режиссёр Алексей Балабанов. Актёр с радостью вернулся в Россию и сыграл роль близнецов Громовых в фильме "Брат-2".

Дебют стал удачным. Дьяченко стали приглашать режиссёры. Высокому красавцу - актёру в любой картине роль найдётся. "Так вот где мой талант нужен", - подумал Александр и вернулся домой окончательно. У Дьяченко сейчас десятки сыгранных киноролей: "Женская интуиция", "Леший", "Мажор".

Дьяченко сыграл и в нескольких зарубежных картинах, но это роли всё небольшие, если не сказать крошечные. Хотя ролью президента России в голливудском боевике "Хантер Киллер" любой бы гордился.

Игорь Жижикин

Игорь Жижикин, один из немногих наших актёров, которому удалось покорить Америку. Но не так чтобы прямо сосем покорить, но он реально играл в Голливуде. Работал со Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом, Квентином Тарантино.

Причём актёром Жижикин становиться не собирался. Он окончил Московский институт физической культуры и стал артистом цирка шапито, с ним исколесил весь Советский Союз. А потом уехал на гастроли за границу, там и остался жить, но не по доброй воле. Когда труппа приехала в Америку, организатор забрал все деньги и скрылся. Циркачи остались буквально на улице. Вот тогда Жижикин и решил в актёры податься. Бегал по кастингам и театрам, себя такого красивого и талантливого предлагал. На русского богатыря в Америке смотрели с интересом.

"Я, когда приехал в Лос-Анджелес, начал работать в мюзикле, играл главную роль на самой большой сцене в Лас-Вегасе. Ко мне очередь стояла со мной познакомиться", - вспоминает Жижикин.

А до этого до Жижикина и дела никому не было. И жил он там, в хвалёной загранице, буквально впроголодь. Мылся в частных бассейнах, пока хозяев не было дома. А по утрам ходил в казино, потому что там бесплатно можно было съесть кусок пиццы или хот-дог.

"Я там голодал. С одной студии на другую меня агент посылал, приходилось целый день пахать. Но и упорный труд. Я учился, стал добивать уже мастер-классами, потому что, слава богу, их в Голливуде очень много, на каждом углу практически", - вспоминает Жижикин.

За границей Игорь Жижикин играл всё больше иностранцев: русских, поляков, словаков. Но все они были злодеями. Рано или поздно такое амплуа любому надоест. И Жижикин стал жить и сниматься на две страны, ведь у нас ему предлагали роли, о которых он за рубежом мог только мечтать: и комедию, и драму.

В итоге Жижикин окончательно вернулся в Россию. Нет, если ему вновь предложат роль в Голливуде, он, конечно, не откажется, но его дом здесь. В России Жижикин стал не только звездой кино, но и телевидения, да и вообще, вся его жизнь - здесь, в том числе и личная. Пять лет назад актёр впервые стал отцом - и счастлив до безумия.

"Главное, что они вернулись. Потому что мы-то их всё равно любим и ценим", - говорит актер Александр Головин.

Есть хорошая русская пословица: "Где родился, там и пригодился". Некоторые думают, что где-то там, на чужой стороне, жизнь лучше, но, как показывает практика, это совершенно не так.

