Известная ведущая пожаловалась на преследования Яны Кошкиной: "Я из-за ее пьяных звонков не высыпаюсь"

Пару лет назад стало известно, что популярная актриса, ведущая Яна Кошкина вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Анатолий Черкасов. Со стороны казалось, что в семейной жизни эффектной красотки все прекрасно, тем удивительнее было узнать этим летом, что актриса оформила развод.

А теперь грянул скандал. Известная ведущая Таша Белая пожаловалась на преследования Яны Кошкиной. По словам Таши, та ревнует к ней бывшего мужа. Сама Белая утверждает, что у них с Черкасовым никаких отношений, кроме дружеских, нет, она счастлива с отношениях с другим мужчиной.

Белая решила предать эту историю огласке, потому что у нее закончилось терпение, да и возлюбленный стал нервничать. Ведущая заявила Starhit, что Яне Кошкиной следует обратиться к психологу, чтобы проработать все свои комплексы и страхи.

"Пусть разбирается в своей личной жизни и меня туда не втягивает. Я из-за ее пьяных звонков не высыпаюсь. У меня есть молодой человек, у него тоже ко мне вопросики по этому поводу. Поэтому я решила принять меры, может быть, так она меня услышит", - заключила Белая.