Спикер Госдумы пообещал разобраться с домашними заданиями школьников

Тема учебной нагрузки на российских школьников вызывает большой резонанс — большинство россиян считают, что нагрузка на учеников избыточна, ее необходимо снижать. Об этом рассказал во вторник, 12 августа, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, звучат разные предложения об изменении подходов к домашнему заданию для школьников. Одни настаивают на исключении формализма при его выполнении — под этим подразумевается использование искусственного интеллекта и различных программ, поиск готовых ответов в интернете.

Другие указывают на необходимость сохранения домашнего задания для закрепления материала, а также развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа.

Российские парламентарии разработают предложения по изменению ситуации, учитывая мнения граждан, пообещал Володин.

В апреле Министерство просвещения России заявило, что вводит нормативы продолжительности выполнения домашнего задания для учеников младшей школы. Так, первоклассники должны тратить на домашку не более часа в день, к четвертому классу показатель вырастает вдвое.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что урочная и внеурочная нагрузка на обучающихся по общеобразовательным программам должна быть сбалансированной. При этом глава государства распорядился усилить межпредметные связи, а также улучшить соответствие между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов.