Россиян предупредили о новой мошеннической схеме под видом служб доставки и РКН

Злоумышленники начали активно применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора.

Как рассказали в пресс-службе РКН, мошенники звонят жертве в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и просят сообщить код из смс-сообщения — якобы для сверки данных с курьером. Получив код, преступники прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора, якобы предостерегающее от дальнейшего общения с фейковой службой доставки.

После этого жертве обмана поступает повторный звонок от мошенников — на сей раз они представляются сотрудниками РКН, которые убеждают абонента, что его персональные данные подверглись утечке. Под предлогом защиты данных и накоплений предлагается перевести деньги на "безопасный счет", в итоге человек лишается своих средств, сообщает РИА Новости.

Россиян просят проявлять бдительность и не поддаваться на подобные уловки — никаких "безопасных счетов" не существует, а настоящие сотрудники контролирующих и регулирующих ведомств не просят по телефону совершать какие-либо действия с личными накоплениями. Также нельзя сообщать посторонним информацию, получаемую в сообщениях.

Чтобы защитить детей от происков преступников, Минцифры предложило ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет. Родители на свое усмотрение смогут фильтровать контент, доступный ребенку при использовании подобной карты — например, нельзя будет авторизоваться через соответствующий номер в социальных сетях.