Уехавшая из России актриса Шалаева работает таксисткой во Франции

Актриса Мария Шалаева считалась одной из самых востребованных и талантливых актрис в отечественном кинематографе. Знатоки уверяли, что у молодой артистки прекрасное будущее. Однако вскоре после начала российской спецоперации Мария Шалаева неожиданно покинула страну.

В настоящее время она живет во Франции. До недавнего времени точно было неизвестно, чем за границей занимается актриса. Однако Мария сама вышла на связь и объявила, что работает таксисткой. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала видео, которое сняла прямо в салоне автомобиля.

Шалаева призналась, что у нее первый рабочий день в новом статусе, и она очень волнуется. Артистка даже сравнила свои ощущения с теми, которые испытывала, когда только собиралась сниматься в кинопроекте. В завершение своей речи Мария продемонстрировала марку машины, за рулем которой сидит. Это оказалась элитная иномарка.

Комментаторы в Сети неоднозначно отнеслись к новой профессии актрисы. Одни порадовались за Шалаеву, которая смогла в Париже найти себе применение. Другие же сочли, что Мария зарывает свой талант, и посоветовали ей вернуться в Россию, чтобы снова начать сниматься.