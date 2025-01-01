В Госдуму внесли поправки о платном обучении детей мигрантов в школах

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки, предлагающие ввести платное обучение для иностранцев в российских школах, а также ограничить количество бесплатных попыток прохождения тестирования на знание русского языка.

Авторы законодательной инициативы, представляющие несколько думских фракций, указывают на то, что из-за увеличения количества детей мигрантов в российских школах в 2025 году не хватает более 900 тысяч мест.

При этом слабое владение детьми мигрантов русским языком "приводит к тому, что тормозится процесс обучения российских детей", а тестирование на знание государственного языка для приема в образовательные учреждения нашей страны осуществляется за счет бюджета.

Парламентарии просят изменить закон "Об образовании" так, чтобы дети мигрантов обучались в российских школах на платной основе и имели не более трех попыток бесплатного прохождения тестирования на знание русского языка в течение года, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты разработало поправки, в соответствии с которыми иностранцев, не знающих русский язык, запретят нанимать на должности, требующие социального взаимодействия с россиянами. Речь идет, в частности, о водителях, продавцах и медиках, если на эти должности претендуют приезжие из визовых стран, не владеющие русским языком в надлежащем объеме.

Тем временем вступил в силу закон о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации. Теперь количество оснований для этого превышает 80. В Госдуме подчеркивали, что нам не нужны новые граждане, которые занимают по отношению к России исключительно потребительскую позицию, нарушая при этом наши законы и не уважая культуру.